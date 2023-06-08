Кулакова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1920

Дата смерти

29.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1939

Сын: Кулаков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Кулаков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
13.09.1946

Сын: Кулаков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кулаков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
01.11.1948

Дочь: Мирошкова Инна Васильевна

Отец ребёнка: Кулаков Василий Михайлович

Смерть
29.04.1979