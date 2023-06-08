Кулакова Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1920
Дата смерти29.04.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1939
Сын: Кулаков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Кулаков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1946
Сын: Кулаков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кулаков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
01.11.1948
Дочь: Мирошкова Инна Васильевна
Отец ребёнка: Кулаков Василий Михайлович
Смерть
29.04.1979