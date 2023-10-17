(Лопухина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лопухина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопухин ?

Мать: Лопухин Лидия

Смерть
Неизвестно
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