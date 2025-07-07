Анфёров Сергей Феофанович
мужской, родился 15.03.1956, Макарова, Сарапульский округ, Уральская область
МатьАнферова Мария Васильевна14.04.1917 г.р.
ОтецАнфёров Феофан Карпович14.10.1913 г.р.
Дети
Анфёров ? СергеевичНеизвестно г.р.
(Анфёрова) Татьяна СергеевнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1956
Отец: Анфёров Феофан Карпович
Макарова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Анфёрова) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анфёров ? Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности