Анфёров Сергей Феофанович 15.03.1956 — найти родственников по фамилии на Familio

Анфёров Сергей Феофанович

Автор
ИЛ
Лунина И.

мужской, родился 15.03.1956, Макарова, Сарапульский округ, Уральская область

Мать
Анферова Мария Васильевна14.04.1917 г.р.
Отец
Анфёров Феофан Карпович14.10.1913 г.р.
Дети
Анфёров ? СергеевичНеизвестно г.р.
(Анфёрова) Татьяна СергеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1956

Отец: Анфёров Феофан Карпович

Мать: Анферова Мария Васильевна

Макарова, Сарапульский округ, Уральская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Анфёрова) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анфёров ? Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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