Наговицын Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаговицын Андрей Васильевич

Наговицын Андрей Васильевич

Место рождения

д. Сидоровцы, Зуевского района, Кировской области

Дата рождения

Между 1874 и 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1874 и 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Сидоровцы, Зуевского района, Кировской области
Рождение ребёнка
09.08.1905 ст.

Сын: Наговицын Александр Андреевич

Мать ребёнка: Наговицына Ирина Фёдоровна

д. Сидоровцы, Зуевский район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close