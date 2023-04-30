Наговицын Андрей Васильевич
Место рожденияд. Сидоровцы, Зуевского района, Кировской области
Дата рожденияМежду 1874 и 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1874 и 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Сидоровцы, Зуевского района, Кировской области
Рождение ребёнка
09.08.1905 ст.
Сын: Наговицын Александр Андреевич
Мать ребёнка: Наговицына Ирина Фёдоровна
д. Сидоровцы, Зуевский район, Кировская область
Смерть
Неизвестно