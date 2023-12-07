Наталья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Сталарев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Сталарев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Сталарев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Сталарев Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно