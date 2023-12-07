Наталья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Сталарев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Сталарев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Сталарев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Сталарев Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сталарев Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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