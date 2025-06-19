Войтюк Венедикт
мужской, родился 05.02.1924, Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
умер Неизвестно
МатьАгафья1891 г.р.
ОтецВойтюк Кузьма Архипович1887 г.р.
Супруги
ТаисияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1924
Отец: Войтюк Кузьма Архипович
Мать: Агафья
Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия
Военная награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно