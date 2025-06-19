Войтюк Венедикт 05.02.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Войтюк Венедикт

Автор
АВ
Войтюк А.

мужской, родился 05.02.1924, Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

умер Неизвестно

Мать
Агафья1891 г.р.
Отец
Войтюк Кузьма Архипович1887 г.р.
Супруги
ТаисияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1924

Отец: Войтюк Кузьма Архипович

Мать: Агафья

Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таисия

Военная награда
Неизвестно

Орден Коасной Звезды Место призыва Ворошиловский РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н Дата призыва 16.08.1942 Воинское звание мл. лейтенант медслужбы; мл. лейтенант; мл. лейтенант мед. сл. Воинская часть 75 стрелковый полк 31 стрелковой дивизии Награды Орден Красной Звезды

Смерть
Неизвестно

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