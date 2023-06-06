Русяева Кристина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русяева Кристина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1994

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1994

Отец: Русяев Юрий Петрович

Мать: не указана