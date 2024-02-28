Корягин Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1911
По жениху: села Аксиньина крестьяне Василий Феодоров Комиссаров и Василий Михайлов Субботин. По невесте: Аксиньинской волости, деревни Солословой крестьянин Евграф Иоаннов Кувшинов и села Аксиньина кр... Показать все
Смерть
Неизвестно