Корягин Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягин Михаил Владимирович

Место рождения

Аксиньино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксиньино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1911

Жена: Корягина Параскева Петровна

По жениху: села Аксиньина крестьяне Василий Феодоров Комиссаров и Василий Михайлов Субботин. По невесте: Аксиньинской волости, деревни Солословой крестьянин Евграф Иоаннов Кувшинов и села Аксиньина кр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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