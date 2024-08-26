Сотникова Татьяна Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСотникова Татьяна Эдуардовна

Сотникова Татьяна Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сотникова) Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Сотников Евгений Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотников Илья Евгеньевич

Отец ребёнка: Сотников Евгений Яковлевич

Рождение ребёнка
17.01.1974

Сын: Сотников Артем Евгеньевич

Отец ребёнка: Сотников Евгений Яковлевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.