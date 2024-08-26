Сотникова Татьяна Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сотникова) Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Сотников Евгений Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сотников Евгений Яковлевич
Рождение ребёнка
17.01.1974
Сын: Сотников Артем Евгеньевич
Отец ребёнка: Сотников Евгений Яковлевич