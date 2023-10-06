Фенюк (Третьяк) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фенюк (Третьяк) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1924

Дочь: Еленчук Анна Романовна

Отец ребёнка: Фенюк Роман Алексеевич

Рождение ребёнка
04.04.1926

Дочь: Фенюк Евгения Романовна

Отец ребёнка: Фенюк Роман Алексеевич

Рождение ребёнка
28.04.1930

Дочь: Фенюк Надежда Романовна

Отец ребёнка: Фенюк Роман Алексеевич

Рождение ребёнка
28.04.1930

Сын: Фенюк Лев Романович

Отец ребёнка: Фенюк Роман Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фенюк Сергей Романович

Отец ребёнка: Фенюк Роман Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожка София Романовна

Отец ребёнка: Фенюк Роман Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фенюк Роман Алексеевич

Смерть
2000
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