Фенюк (Третьяк) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1924
Дочь: Еленчук Анна Романовна
Отец ребёнка: Фенюк Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
04.04.1926
Дочь: Фенюк Евгения Романовна
Отец ребёнка: Фенюк Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
28.04.1930
Дочь: Фенюк Надежда Романовна
Отец ребёнка: Фенюк Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
28.04.1930
Сын: Фенюк Лев Романович
Отец ребёнка: Фенюк Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фенюк Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожка София Романовна
Отец ребёнка: Фенюк Роман Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000