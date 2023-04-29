Рогожкин Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожкин Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1933

Дата смерти

21.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1959

Дочь: Попова Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: Рогожкина Антонина Петровна

Рождение ребёнка
08.09.1962

Дочь: Сириченко Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Рогожкина Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогожкина Антонина Петровна

Смерть
21.12.1982
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