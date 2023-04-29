Рогожкин Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1933
Дата смерти21.12.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1959
Дочь: Попова Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: Рогожкина Антонина Петровна
Рождение ребёнка
08.09.1962
Дочь: Сириченко Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Рогожкина Антонина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1982