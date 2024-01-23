Каретин -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Каретина Наталья
Мать ребёнка: Гессен Инга Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каретина Алёна
Мать ребёнка: Гессен Инга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гессен Инга Викторовна
Смерть
Неизвестно