Каретин - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретин -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1943 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Каретина Наталья

Мать ребёнка: Гессен Инга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каретина Алёна

Мать ребёнка: Гессен Инга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гессен Инга Викторовна

Смерть
Неизвестно
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