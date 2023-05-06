Пономарева Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.?

Отец: не указан

Мать: Пономарева Лидия Даниловна

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