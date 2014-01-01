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Грабовская Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1933

Дата смерти

01.01.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грабовский Болислав (Борис) Альбинович

Рождение ребёнка
14.06.1961

Дочь: Грабовская Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Грабовский Болислав (Борис) Альбинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грабовский Болислав (Борис) Альбинович

Смерть
01.01.2014
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