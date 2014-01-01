Грабовская Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1933
Дата смерти01.01.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грабовский Болислав (Борис) Альбинович
Рождение ребёнка
14.06.1961
Дочь: Грабовская Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Грабовский Болислав (Борис) Альбинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2014