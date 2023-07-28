Черепанова Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Рождение
10.08.?
Отец: не указан
Мать: Серафима Антоновна
Рождение ребёнка
10.07.1971
Дочь: Черепанова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Черепанов Александр
Рождение ребёнка
25.04.?
Сын: Черепанов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Черепанов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черепанов Александр