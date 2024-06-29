Акатов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.2001
Дочь: Акатова Мария
Мать ребёнка: Акатова (Антохина) Алла
Рождение ребёнка
04.06.2004
Дочь: Акатова Дарья
Мать ребёнка: Акатова (Антохина) Алла