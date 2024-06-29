Акатов Алексей Алексеевич 09.08.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акатов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.2001

Дочь: Акатова Мария

Мать ребёнка: Акатова (Антохина) Алла

Рождение ребёнка
04.06.2004

Дочь: Акатова Дарья

Мать ребёнка: Акатова (Антохина) Алла

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