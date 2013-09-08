Барышев Валерий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1952
Дата смерти08.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1952
Рождение ребёнка
25.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барышева Тамара Павловна
Рождение ребёнка
27.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барышева Тамара Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барышева Тамара Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.2013
Похороны
Неизвестно
Буйское кладбище «Местечко Лаврово»