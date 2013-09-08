Барышев Валерий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышев Валерий Павлович

Барышев Валерий Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1952

Дата смерти

08.09.2013

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1952

Отец: Барышев Павел Венедиктович

Мать: Барышева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
25.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барышева Тамара Павловна

Рождение ребёнка
27.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барышева Тамара Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышева Тамара Павловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.2013
Похороны
Неизвестно
Буйское кладбище «Местечко Лаврово»
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close