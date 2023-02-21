Петухова (Старицына) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Старицына) Мария Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

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1948 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Старицын Семён Павлович

Мать: Старицына Афанасия Федоровна

Рождение ребёнка
?.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.05.1948

Сын: Петухов Александр Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
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