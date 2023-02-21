Петухова (Старицына) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
?.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.05.1948
Сын: Петухов Александр Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно