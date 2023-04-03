(Савина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Савин Филип

Рождение ребёнка
1857

Сын: Савин Иван

Отец ребёнка: Савин Филип

Рождение ребёнка
1859

Сын: Савин Григорий

Отец ребёнка: Савин Филип

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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