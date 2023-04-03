(Савина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Савин Филип
Рождение ребёнка
1857
Сын: Савин Иван
Отец ребёнка: Савин Филип
Рождение ребёнка
1859
Сын: Савин Григорий
Отец ребёнка: Савин Филип
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно