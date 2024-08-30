Полянская Мавра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолянская Мавра Петровна

Полянская Мавра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1867 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
09.02.1906

Дочь: (Полянская) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Полянский Иван Николаевич

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники: Гавриил Николаевич Полянский, гос. крестьянин, Анна Семеновна Азарова, девица. Источник: ГАТО, ф.1049, оп. 3
Рождение ребёнка
20.05.1907

Дочь: (Полянская) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Полянский Иван Николаевич

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники: билетный Матвей Николаевич Полянский, крестьянская девица Матрена Ильинична Скородумова Источник: ГАТО, Ф. 1049, оп. 3, д. 6918
Рождение ребёнка
08.02.1910

Сын: Полянский Федор Иванович

Отец ребёнка: Полянский Иван Николаевич

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники: билетный Матвей Николаевич Полянский, девица Матрена Ильинична Скородумова Источник. ГАТО, ф. 1049, оп. 3, д. 7540
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.