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Зубрев Федор Филиппович

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Зубрев Филипп Козьмин

Мать: Зубрева Анастасия Иванова

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.05.1795
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Зубрев Кондрат Федорович

Мать ребёнка: Зубрева Ксения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.09.1811
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Зубрева Ксения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.03.1816
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
1820

Жена: Зубрева Пелагея

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Федосия Федоровна

Мать ребёнка: Зубрева Пелагея

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Зубрев Козьма Федорович

Мать ребёнка: Зубрева Пелагея

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Епистиния Федоровна

Мать ребёнка: Зубрева Пелагея

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
26.04.1834
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
02.06.1850
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
22.11.1857
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубрева Ксения

Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
1855
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
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