Зубрев Федор Филиппович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Зубрев Филипп Козьмин
Упоминание
?.05.1795
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Зубрева Ксения
Упоминание
?.09.1811
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Зубрева Ксения
Упоминание
?.03.1816
Бракосочетание
1820
Жена: Зубрева Пелагея
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Федосия Федоровна
Мать ребёнка: Зубрева Пелагея
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Зубрева Пелагея
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Епистиния Федоровна
Мать ребёнка: Зубрева Пелагея
Упоминание
26.04.1834
Упоминание
02.06.1850
Упоминание
22.11.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубрева Ксения
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855