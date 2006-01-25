Коцеруба Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцеруба Варвара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.2006

Отец: не указан

Мать: Семашко Мария Александровна

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