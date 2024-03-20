Шабердина (Рябкова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рябков Савелий Константинович
Мать: Рябкова Александра
Рождение ребёнка
09.06.1957
Сын: Шабердин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршукова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Шабердин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шабердин Владимир
Смерть
Неизвестно