Шабердина (Рябкова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабердина (Рябкова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябков Савелий Константинович

Мать: Рябкова Александра

Рождение ребёнка
09.06.1957

Сын: Шабердин Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршукова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Шабердин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабердин Владимир

Смерть
Неизвестно
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