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Королева Любовь Максимовна

Место рождения

Революционный, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

07.05.1938

Дата смерти

30.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Революционный, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1963

Сын: Королев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Королев Николай

Рождение ребёнка
05.02.1975

Дочь: Королева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Королев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Королев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Королев Николай

Смерть
30.07.2016