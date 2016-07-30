Королева Любовь Максимовна
Место рождения
Дата рождения07.05.1938
Дата смерти30.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1963
Сын: Королев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Королев Николай
Рождение ребёнка
05.02.1975
Дочь: Королева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Королев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Королев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Королев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Королев Николай
Смерть
30.07.2016