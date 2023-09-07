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Данил
Данил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1978
Дата смерти
2014
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Юлия
1959 г.р.
Дети
Егор
2006 г.р.
Добавил:
ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец: не указан
Мать:
Юлия
Рождение ребёнка
2006
Сын:
Егор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2014
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