Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1959 г.р.

Дети

2006 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: не указан

Мать: Юлия

Рождение ребёнка
2006

Сын: Егор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2014
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