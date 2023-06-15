Полякова Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокрушина Вера Александровна

Отец ребёнка: Мокрушин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокрушина Мария Александровна

Отец ребёнка: Мокрушин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокрушин Александр