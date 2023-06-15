Полякова Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокрушина Вера Александровна
Отец ребёнка: Мокрушин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокрушина Мария Александровна
Отец ребёнка: Мокрушин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокрушин Александр