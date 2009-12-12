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Никитина Нина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1936

Дата смерти

12.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1936

Отец: Вершинин Федор Павлович

Мать: Вершинина Анна

Рождение ребёнка
07.10.1963

Дочь: Никитина Галина Александровна

Отец ребёнка: Никитин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.09.1967

Дочь: Худобина Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Никитин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Александр Васильевич

Смерть
12.12.2009