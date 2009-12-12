Никитина Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1936
Дата смерти12.12.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1936
Отец: Вершинин Федор Павлович
Мать: Вершинина Анна
Рождение ребёнка
07.10.1963
Дочь: Никитина Галина Александровна
Отец ребёнка: Никитин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.09.1967
Дочь: Худобина Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Никитин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.2009