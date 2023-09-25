Шашков Антон Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.2020
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности