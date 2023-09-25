Шашков Антон Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашков Антон Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.2015

Сын: Шашков Павел Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.2020

Сын: Шашков Илья Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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