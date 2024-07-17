Загаврин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Загаврин Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Загаврин Ананий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Около 1875
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Загаврин Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Загаврина Аполлинария Григорьевна
Смерть
Неизвестно