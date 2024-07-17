Загаврин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагаврин Алексей Иванович

Загаврин Алексей Иванович

Место рождения

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Загаврин Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Загаврин Ананий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1875

Жена: Загаврина Аполлинария Григорьевна

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Загаврин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Загаврина Аполлинария Григорьевна

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.