Назырова Римма Закиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назырова Римма Закиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДН
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Место
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Рождение
01.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1967

Сын: Назыров Муродом Минибулатович

Отец ребёнка: Назиров Минибулат (Абдулхай) Хуббихужиевич

Рождение ребёнка
03.05.1974

Сын: Назыров Филюс Минибулатович

Отец ребёнка: Назиров Минибулат (Абдулхай) Хуббихужиевич

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