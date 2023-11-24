Назырова Римма Закиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1967
Сын: Назыров Муродом Минибулатович
Отец ребёнка: Назиров Минибулат (Абдулхай) Хуббихужиевич
Рождение ребёнка
03.05.1974
Сын: Назыров Филюс Минибулатович
Отец ребёнка: Назиров Минибулат (Абдулхай) Хуббихужиевич