Ахтямов Гани Хусаинович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1897 Место рождения: Мордовская АССР, Усть-Рахмановский р-н, д. Старый Аллагулово Дата призыва: 06.07.1941 Сталинский РВК, г. Москва Дата призыва: 06.07.1941 Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 6 сп Дата выбытия: __.11.1941 Причина выбытия: пропал без вести Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18004 Дело ист. информации: 2163

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