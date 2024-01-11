Ахтямов Гани Хусаинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямов Гани Хусаинович

Место рождения

Мордовская АССР, Усть-Рахмановский район, д. Старый Аллагулово.

Дата рождения

1897

Дата смерти

Около ?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Ахтямов Хусаин Изятуллович

Мать: Ахтямова Маликя

Мордовская АССР, Усть-Рахмановский район, д. Старый Аллагулово.
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ханифа Ганиевна

Мать ребёнка: Ахтямова 1-Я Жена

Бракосочетание
1931

Жена: Ахтямова Магиджямель

Рождение ребёнка
14.06.1932

Сын: Ахтямов Ферид Ганиевич

Мать ребёнка: Ахтямова Магиджямель

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
06.07.1941
вступил в ополчение, призван Сталинским РВК г. Москвы
П.П.С. 929 6С/полк, красноармеец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разия

Мать ребёнка: Ахтямова 1-Я Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верещагина Рашида

Мать ребёнка: Ахтямова 1-Я Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахтямова 1-Я Жена

Место жительства
Неизвестно
Москва, ул Немировича-Данченко, д. 8 кв. 4
Военная служба
Неизвестно
Ахтямов Гани Хусаинович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1897 Место рождения: Мордовская АССР, Усть-Рахмановский р-н, д. Старый Аллагулово Дата призыва: 06.07.1941 Сталинский РВК, г. Москва Дата призыва: 06.07.1941 Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 6 сп Дата выбытия: __.11.1941 Причина выбытия: пропал без вести Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18004 Дело ист. информации: 2163
Смерть
Около ?.11.1941
Причина смерти: На войне | http://maratmus.livejournal.com/#post-maratmus-36951
Похороны
Неизвестно
Неизвестно. Ориентировочно - под Вязьмой
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