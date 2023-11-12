Шабанов Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанов Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1984

Дочь: Синюк Оксана Олеговна

Мать ребёнка: Шабанова Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
28.10.1986

Сын: Шабанов Дмитрий Олегович

Мать ребёнка: Шабанова Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабанова Светлана Николаевна

Смерть
Неизвестно
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