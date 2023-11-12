Шабанов Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1984
Дочь: Синюк Оксана Олеговна
Мать ребёнка: Шабанова Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
28.10.1986
Мать ребёнка: Шабанова Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно