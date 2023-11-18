Савченко Николая Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1942
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1942
Отец: Савченко Тимофей
Мать: Савченко Евгения
Рождение ребёнка
20.11.1962
Дочь: Головенко Галина Николаевна
Мать ребёнка: Савченко Нина Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1970
Сын: Савченко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Савченко Нина Ивановна
Смерть
2000