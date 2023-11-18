Савченко Николая Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Николая Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1942

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1942

Отец: Савченко Тимофей

Мать: Савченко Евгения

Рождение ребёнка
20.11.1962

Дочь: Головенко Галина Николаевна

Мать ребёнка: Савченко Нина Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1970

Сын: Савченко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Савченко Нина Ивановна

Смерть
2000
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