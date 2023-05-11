Верещагин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1917

Сын: Верещагин Давид Федорович

Мать ребёнка: Верещагина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Лука Федорович

Мать ребёнка: Верещагина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Верещагина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Фёдор Федорович

Мать ребёнка: Верещагина Пелагея Петровна

Смерть
Неизвестно
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