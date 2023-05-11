Верещагин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1917
Сын: Верещагин Давид Федорович
Мать ребёнка: Верещагина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Верещагина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Михаил Федорович
Мать ребёнка: Верещагина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Фёдор Федорович
Мать ребёнка: Верещагина Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно