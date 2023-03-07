Солдатова Прасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Прасковья Никитична

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Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Иван Иосифович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Иван Иосифович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов (однодворец) Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно
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