Карачаров Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Карачаров Михаил
Мать ребёнка: Карачарова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карачаров Дмитрий
Мать ребёнка: Карачарова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Карачарова Надежда
Смерть
Неизвестно