Крюкова (Безукладникова) Наталья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1807
Отец: Безукладников Ефим Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.?.1826 ст.
Рождение ребёнка
19.05.1828 ст.
Дочь: Дементьева (Крюкова) Елена Ермолаевна
Отец ребёнка: Крюков Ермолай Ефимович
Восприемники были мастеровой Павел Ефимов Безукладников, мастеровая девица Агапия Ефимова Крюкова
Рождение ребёнка
01.08.1831 ст.
Отец ребёнка: Крюков Ермолай Ефимович
Бракосочетание
01.05.1835 ст.
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.
Дочь: Мазуренко Мария Нестеровна
Отец ребёнка: Мазуренко Нестор Моисеевич