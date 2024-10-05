Крюкова (Безукладникова) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Безукладникова) Наталья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Безукладников Ефим Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.?.1826 ст.

Муж: Крюков Ермолай Ефимович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1828 ст.

Дочь: Дементьева (Крюкова) Елена Ермолаевна

Отец ребёнка: Крюков Ермолай Ефимович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Восприемники были мастеровой Павел Ефимов Безукладников, мастеровая девица Агапия Ефимова Крюкова
Рождение ребёнка
01.08.1831 ст.

Сын: Крюков Стефан Ермолаевич

Отец ребёнка: Крюков Ермолай Ефимович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
01.05.1835 ст.

Муж: Мазуренко Нестор Моисеевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.

Дочь: Мазуренко Мария Нестеровна

Отец ребёнка: Мазуренко Нестор Моисеевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

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