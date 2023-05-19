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Волкова Алена
Волкова Алена
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Место рождения
Магнитогорск
, Магнитогорский, Челябинская область
Дата рождения
07.12.1987
Пол
Женский
Отец
Волков Игорь Валентинович
1965 г.р.
Мать
Волкова (Галкова) Светлана Павловна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1987
Отец:
Волков Игорь Валентинович
Мать:
Волкова Светлана Павловна
Магнитогорск
, Магнитогорский, Челябинская область
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