Корзенкова Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
20.10.1917
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 20.10.1917 Апухлицы Михаил Александрович Козалетов Апухлицы отец крестьянин Александр Ефимович Козалетов Апухлицы мать кр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно