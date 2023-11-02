Корзенкова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзенкова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
20.10.1917
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 20.10.1917 Апухлицы Михаил Александрович Козалетов Апухлицы отец крестьянин Александр Ефимович Козалетов Апухлицы мать кр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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