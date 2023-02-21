Захарина Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захарин Василий Павлович
Мать: Захарина Мария Софоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шилович Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исрафилов Тимур
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилович Василина Ивановна
Отец ребёнка: Шилович Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шилович Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шилович Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилович Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Шилович Иван