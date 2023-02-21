Захарина Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарина Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захарин Василий Павлович

Мать: Захарина Мария Софоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилович Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исрафилов Тимур

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилович Василина Ивановна

Отец ребёнка: Шилович Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилович Илья Иванович

Отец ребёнка: Шилович Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилович Игорь Иванович

Отец ребёнка: Шилович Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилович Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Шилович Иван

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