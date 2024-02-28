Яковенко Семён
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Яковенко Игнат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1705
Сын: Яковенко Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковенко Алексей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно