Яковенко Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко Семён

Место рождения

Яковцы, Полтавская волость, Полтавский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковцы, Полтавская волость, Полтавский уезд
Рождение ребёнка
1699

Сын: Яковенко Игнат

Мать ребёнка: не указана

Яковцы, Полтавская волость, Полтавский уезд
Рождение ребёнка
До 1705

Сын: Яковенко Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Яковцы, Полтавская волость, Полтавский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковенко Алексей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Яковцы, Полтавская волость, Полтавский уезд
Смерть
Неизвестно
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