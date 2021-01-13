Разумный Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1948
Дата смерти13.01.2021
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1948
Отец: Разумный Яков Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Разумная Людмила Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.01.2021