Прибыткова (Скорупская) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибыткова (Скорупская) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1968 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прибытков Геннадий

Рождение ребёнка
22.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прибытков Геннадий

Развод
Неизвестно

Муж: Прибытков Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прибытков Геннадий