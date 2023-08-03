Прибыткова (Скорупская) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прибытков Геннадий
Рождение ребёнка
22.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прибытков Геннадий
Развод
Неизвестно
Муж: Прибытков Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прибытков Геннадий