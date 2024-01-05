Городишенин Георгий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Городишенина Анна Георгиевгна
Мать ребёнка: Городишенина Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Городишенина Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Городишенина Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно