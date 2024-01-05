Городишенин Георгий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городишенин Георгий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Городишенин Ефимий Максимович

Мать: Городишенина Олимпиада

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Городишенина Анна Георгиевгна

Мать ребёнка: Городишенина Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Городишенина Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Городишенина Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городишенина Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
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