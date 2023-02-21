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Осипов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

16.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Осипов Иван Маркианович

Мать: Осипова Рахиль Семёновна

Бракосочетание
09.09.1936 ст.

Жена: Осипова Валентина Елизаровна

Кабанье, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.09.1938

Дочь: Виноградова Рахиль Владимировна

Мать ребёнка: Осипова Валентина Елизаровна

Галкино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
16.12.1943
Победитель Буда-Кошелёвского района Гомельской области
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