Осипов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти16.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Осипов Иван Маркианович
Мать: Осипова Рахиль Семёновна
Бракосочетание
09.09.1936 ст.
Кабанье, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.09.1938
Дочь: Виноградова Рахиль Владимировна
Мать ребёнка: Осипова Валентина Елизаровна
Галкино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
16.12.1943
Победитель Буда-Кошелёвского района Гомельской области