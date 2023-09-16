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Шаповалова Мария Александровна
Шаповалова Мария Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.07.1985
Пол
Женский
Отец
Шаповалов Александр Иванович
Мать
Липихина Татьяна Федоровна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1985
Отец:
Шаповалов Александр Иванович
Мать:
Липихина Татьяна Федоровна
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