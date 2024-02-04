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Бакгоф Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Бакгоф Иван Иванович

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
1979

Сын: Бакгоф Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Бакгоф Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакгоф Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Смерть
2009
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