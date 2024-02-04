Бакгоф Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Бакгоф Иван Иванович
Мать: Любовь
Рождение ребёнка
1979
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Бакгоф Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Смерть
2009