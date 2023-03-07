Тананин Спиридон (Спирка) Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Тананин Григорий (Гришка) Фомин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Тананин Федор (Фетка) Спиридонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1643
Сын: Тананин Сергей (Серешка) Спиридонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Тананин Филипп (Филка) Спиридонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Тананин Степан (Стенка) Спиридонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Тананин Андрей (Ондрюшка) Спиридонов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, бобыль
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1671