Тананин Спиридон (Спирка) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тананин Спиридон (Спирка) Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Тананин Григорий (Гришка) Фомин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Тананин Федор (Фетка) Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Тананин Сергей (Серешка) Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Тананин Филипп (Филка) Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Тананин Степан (Стенка) Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Тананин Андрей (Ондрюшка) Спиридонов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, бобыль
Место жительства
Неизвестно
Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1671
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