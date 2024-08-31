Исакова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.06.1913

Муж: Исаков Александр Михайлович

Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Жених: Прудковской волости деревни Бухова крестьянин Александр Михайлов Исаков, православного вероисповедания, первым браком, 20 лет невеста: Краснинского уезда, Княжинской волости, деревни Карманичи ... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1915

Сын: Исаков Тихон Александрович

Отец ребёнка: Исаков Александр Михайлович

Бухова, Прудковская волость, Смоленский уезд
Смерть
Неизвестно

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