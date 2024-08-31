Исакова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.1913
Прудки, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Жених: Прудковской волости деревни Бухова крестьянин Александр Михайлов Исаков, православного вероисповедания, первым браком, 20 лет невеста: Краснинского уезда, Княжинской волости, деревни Карманичи ... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1915
Сын: Исаков Тихон Александрович
Отец ребёнка: Исаков Александр Михайлович
Бухова, Прудковская волость, Смоленский уезд
Смерть
Неизвестно