Сидорова (Мамонтова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.12.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1893
Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Тимофей Федотович
Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1893 ст.
Ново-Васильевка, Таврическая губерния