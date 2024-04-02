Сидорова (Мамонтова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Мамонтова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.12.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1893

Сын: Сидоров Петр Федотович

Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Федор Федотович

Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Тимофей Федотович

Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Михаил Федотович

Отец ребёнка: Сидоров Федот Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Федот Ефимович

Смерть
10.12.1893 ст.
Ново-Васильевка, Таврическая губерния
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